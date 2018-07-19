Генерал Варчук признан виновным по делу о взяточничестве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд в четверг установил вину бывшего заместителя главкома Внутренних войск (ВВ) МВД РФ Вячеслава Варчука по делу о получении им взятки.

"Суд установил вину бывшего заместителя главнокомандующего внутренних войск МВД РФ Вячеслава Варчука. Выявлены его корыстные действия с целью обогащения", - заявил судья, зачитывая приговор.

"Со слов Костина (экс-замначальника финансового управления ВВ МВД Александр Костин - ИФ), денежные средства в размере 10 млн рублей были распределены между Варчуком и его заместителями", - сказал судья, зачитывая приговор. По его словам, "несмотря на то, что обвиняемый не признавал своей вины, она была доказана совокупностью представленных доказательств".

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить генералу наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 200 млн рублей.

Бывшему заместителю главнокомандующего ВВ МВД по финансово-экономической работе - начальнику финансового управления, генерал-лейтенанту в отставке Варчуку инкриминировалось получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С марта прошлого года он находится под арестом.

По версии следствия, с декабря 2015 года по февраль 2016-го, действуя по предварительному сговору с экс-замначальника финансового управления ВВ МВД Александром Костиным, Варчук получил взятку на общую сумму в 10 млн рублей.

Как сообщалось, при допросе в качестве подозреваемого Варчук признал вину, раскаялся в содеянном и изъявил желание заключить сделку со следствием, в которой ему, однако, было отказано. После этого офицер стал отрицать обвинение.

Костин осенью прошлого года был осужден за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст.291.1) на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.