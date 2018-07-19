Адвокат обжаловал арест Pussy Riot за акцию на финале ЧМ-2018

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Защита опротестовала арест четверых участников Pussy Riot, которые выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Лужниках.

"Я только что подал в суд жалобы на постановление Хамовнического суда. Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сообщил "Интерфаксу" адвокат активистов Николай Васильев.

Хамовнический суд Москвы 16 июля признал Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч . 3 ст. 20.31 КоАП (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния ) и назначил каждому по 15 суток ареста. Кроме того, всем четверым запрещено три года посещать официальные спортивные мероприятия в России.

15 июля на спортивной арене "Лужники" во второй половине футбольного матча между сборными Франции и Хорватии девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Целью акции, утверждают участники группы, было освобождение политзаключенных, в том числе Олега Сенцова.

Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки.