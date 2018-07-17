ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человек признал нарушенным право на справедливый суд в отношении участниц панк-группы Pussy Riot при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве из-за акции в храме Христа Спасителя.

"ЕСПЧ взыскал в пользу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тысяч евро, в пользу Екатерины Самуцевич - 5 тысяч евро. Также 11 750 евро взыскано с России в качестве компенсации издержек и расходов", - сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы заявительниц.

Как отмечается в опубликованном на сайте суда постановлении, ЕСПЧ единогласно признал, что уголовное преследование участниц группы, а также объявление ее видеоматериалов экстремистскими и запрещение этих материалов нарушают статью 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения).

Также судьи единогласно признали факт нарушения статьи 6 Конвенции - о праве на справедливое судебное разбирательство.

Министерство юстиции РФ, возможно, в течение трехмесячного срока обжалует решение ЕСПЧ о выплатах в пользу участниц группы Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Панк-молебен и приговор

В конце февраля 2012 года группа девушек устроила в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен, видеозапись которого была выложена в интернет. Позднее полиция задержала трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Екатерине Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда, а приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.

Срок заключения девушек истекал в начале марта 2014 года, однако в декабре 2013 года Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.