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Все четверо участников Pussy Riot получили максимальное наказание за акцию в финале ЧМ-2018

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник признал виновными в совершении административного правонарушения четверых участников группы Pussy Riot Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова, которые выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Лужниках.

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"Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток", - говорится в постановлении суда относительно каждого из задержанных.

Кроме того, всем четверым запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

Таким образом, все четверо участников Pussy Riot получили максимальное наказание, предусмотренное данной статьей.

Их адвокат Николай Васильев заявил, что назначенное судом наказание слишком жесткое и он намерен его оспорить в Мосгорсуде.

15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Игра была приостановлена, молодых людей удалили с поля. Одного из них вынесли за ноги и за руки.

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Теги: Pussy Riot, ЧМ-2018

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