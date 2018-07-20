Стал известен срок отправки многофункционального модуля "Наука" к МКС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия отправит на Международную космическую станцию новый многофункциональный модуль "Наука" следующей осенью, сообщил "Интерфаксу" источник на "Байконуре".

"Предполагается, что в следующем году все работы с модулем будут завершены и его доставят на "Байконур". Старт на ракете "Протон-М" запланирован на 8 ноября 2019 года", - сказал источник.

Поэтому, в 2020 году число запусков космических "грузовиков" "Прогресс" возрастет с трех до пяти.

"Это необходимо для дооснащения модуля "Наука", - сказал источник.

Также в 2020 году к МКС планируется отправить еще один новый узловой модуль - "Причал".

"Его запуск запланирован на май 2020 года на ракете "Союз 2.1б", - сказал источник.

Узловой модуль "Причал" - один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Узловой модуль должен войти в состав МКС после пристыковки к надирному порту Многофункционального лабораторного модуля "Наука". На орбиту "Причал" планируется вывести ракетой-носителем Союз-2.1б с космодрома Байконур. Ранее аналогичным способом с использованием РН Союз были доставлены модули "Пирс" и "Поиск". Узловой модуль изготовили в 2014 году, модуль до доставки на космодром хранится на территории РКК "Энергия".

Запуск МЛМ "Наука" изначально планировался на конец 2017 года, но был перенесен на 2018 год из-за засора, обнаруженного в топливной системе.

Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года топливные баки вскроют и очистят внутренние конструкции, а затем вновь сварят. Модуль предполагалось отправить на космодром "Байконур" для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием еще весной.

В марте 2018 года Роскосмос и РКК "Энергия" договорились дооборудовать модуль дополнительными системами. Тем не менее, в соответствии с госконтрактом все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.

Позднее в Роскосмосе сообщили, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет отправлен на "Байконур" в ноябре 2018 года.

В конце марта источник на "Байконуре" сообщил "Интерфаксу", о переносе запуска на МКС модуля "Наука" на ноябрь 2019 года.