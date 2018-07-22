Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России начались работы по созданию ракеты "Союз-5", сообщил в своем твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу", - написал он.

РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.

По словам Рогозина, "это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал".

Ранее сообщалось, что разработка и создание новой ракеты "Союз-5" обойдется более чем в 60 млрд рублей.