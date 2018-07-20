Коммунальщики начали хлорировать воду в аварийном Североуральске

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Коммунальная служба завершает промывку водопроводной сети и приступает к хлорированию воды в Североуральске (Свердловская область), где 16 июля произошел обвал русла реки, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Накануне провал искусственного русла реки Калья был локализован, в работу запущен аварийный дюкер, что позволило полностью прекратить поступление речной воды в водозабор Североуральска.

"До момента подтверждения соответствия холодной воды всем нормам жители и социальные учреждения по-прежнему будут обеспечиваться привозной питьевой водой. В детские дошкольные и образовательные учреждения города завезена в необходимых количествах бутилированная вода, в городскую больницу и психоневрологический интернат она доставляется дважды в сутки автоцистернами", - отметил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, слова которого приводятся в сообщении.

16 июля в Североуральском городском округе произошел обвал канала реки Калья. В результате ЧП жители города и соседних поселков остались без питьевой воды. В Североуральске с 18 июля организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды. Помимо этого, здесь работают семь автоцистерн, с которых вода предоставляется людям на розлив.