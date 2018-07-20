Главе подразделения ОРКК не предъявляли обвинений по делу о госизмене

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следователи пока не предъявили обвинений директору исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрию Пайсону, который, по данным "Коммерсанта", мог стать одним из фигурантов дела о госизмене, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в отрасли.

"Никаких обвинений Дмитрию Пайсону пока не предъявлено. Возможно, ему будет определен статус ценного свидетеля", - сказал источник, добавив, что Пайсон не собирается покидать Россию.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене.

В свою очередь источник в ОРКК сообщил "Интерфаксу", что Пайсон не имел допуска к секретным разработкам по гиперсзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях. По его данным, Пайсон, возможно, не единственный фигурант дела.

По информации "Ъ", в рамках недавно возбужденного уголовного дела оперативники проверяют информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом "Совершенно секретно" о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

ЦНИИмаш является головной научной организацией "Роскосмоса" - несмотря на то, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение", не входящая в периметр госкорпорации, уровень кооперации между предприятиями весьма высок. И сотрудники ЦНИИмаша, имевшие соответствующую форму допуска, обладали информацией о многих тонкостях и нюансах гиперзвуковых разработок оборонного характера.

Пайсон, в свою очередь, также работал в ЦНИИмаше, после чего перешел в фонд "Сколково". С "Роскосмосом" он начал плотно сотрудничать в 2014 году, когда ОРКК возглавлял Игорь Комаров: по предложению последнего он и возглавил аналитический центр при корпорации. Однако после прихода в "Роскосмос" Дмитрия Рогозина ситуация изменилась, отмечает издание.