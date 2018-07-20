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ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонии

Ранее заключенные уже жаловались на избиения в исправительной колонии №1 Ярославской области

ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонии
Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Ярославской области проводит проверку по распространенному "Новой газетой" материалу, в том числе видеоролику, об изощренных пытках заключенного одной из местных колоний, сообщили в пресс-службе УФСИН.

"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН по Ярославской области проводится служебная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что "по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности".

В пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии номер 1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.

Скандальная слава колонии

Исправительная колония номер 1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.

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Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных об избиении.

Адвокаты неоднократно сообщали о том, что не могут попасть в колонию к осужденным.

3 мая в пресс-службе УФСИН по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили, что врачи проводили осмотр троих заключенных ИК-1 Ярославля, в том числе Непомнящих, и не обнаружили у них следов побоев.

Между тем, правозащитники утверждали, что начальник колонии после инцидента был уволен. Однако пресс-служба УФСИН этот факт опровергла.

В настоящее время учреждением руководит Владимир Московский. Он является временно исполняющим обязанности начальника, сообщает сайт УФСИН.

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Теги: Ярославская область, ФСИН

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