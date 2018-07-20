У россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 году

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает перенести праздничные субботу и воскресенье начала января 2019 года на май, в результате россияне получат десять дней отдыха на новогодних каникулах, пять дней первомайских праздников и четыре дня выходных ко Дню победы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда в пятницу, соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством и размещен для общественного обсуждения.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая", - говорится в пресс-релизе.

В результате новогодние каникулы продлятся десять дней - с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года, а праздники в мае будут установлены с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, в общей сложности девять дней.

Кроме того, остаются другие установленные в соответствии с Трудовым кодексом праздники, которые приходятся с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, а также 12 июня и 2-4 ноября.