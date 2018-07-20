Что произошло за день: пятница, 20 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин впервые высказался о новом пенсионном законодательстве и признался, что ему не нравится ни один вариант, предполагающий повышение пенсионного возраста. При этом он констатировал, что для поддержания в течение десяти лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит, но очень быстро число работающих сравняется с числом неработающих.

- "Коммерсантъ" сообщил, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене. "Роскосмос" подтвердил, что в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш)и офисе Пайсона проходят обыски. Речь идет о секретных данных о гиперзвуковых разработках, но по данным источника, к этой информации Пайсон допуска не имел. Более того, ему не предъявлены обвинения, он может получить статус свидетеля.

- СКР возбудил дело после публикации в "Новой Газете" видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии. Свою проверку происходящего в ярославской колонии начала и ФСИН.

- Bloomberg сообщил, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу рассмотреть идею референдума в Донбассе по статусу региона. Источник уточнил, что речь идет об автономии Донбасса в составе Украины, но не о "крымском сценарии". В Вашингтоне уже заявили, что не рассматривают возможность проведения референдума.

- Минтруд озвучил предложения по переносу выходных дней в 2019 году: праздничные субботу и воскресенье начала января 2019 года на май.

- В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Оба фигуранта дела арестованы на два месяца.

- Российская переводчица и писательница Мария Спивак, известная, в том числе, переводом книг о Гарри Поттере, умерла на 56-м году жизни.

- Второй пострадавший от воздействия нервнопаралитического вещества в Эймсбери выписан из больницы.