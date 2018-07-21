В Дагестане возбуждено дело после обстрела боевиками полицейских

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили дело о посягательстве на сотрудника правоохранительного органа в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После нападения вооруженных бандитов на полицейских в Дагестане, в результате чего двое сотрудников ГИБДД погибли, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям", - сказал собеседник агентства.

По его предварительным данным, дело возбуждено по статье 317 (посягательство на сотрудника правоохранительного органа), 208 (участие в НВФ) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Как сообщалось, в ночь на субботу в городе Кизилюрте банда боевиков напала на полицейских. Двое стражей порядка погибли.