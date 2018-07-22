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Свыше 40 боевых кораблей примут участие в репетиции парада в Петербурге и Кронштадте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сводная репетиция морской, воздушной и наземной составляющих Главного военно-морского парада пройдет в воскресенье в Петербурге и Кронштадте под руководством главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева, сообщили в Минобороны РФ.

"В репетиции, которая состоится в акватории реки Нева между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта, примут участие свыше 40 боевых кораблей и катеров ВМФ России различных классов, 38 воздушных судов морской авиации, свыше 4 тыс. военнослужащих", - сказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

При этом он отметил, что в репетиции примут участие около 20 кораблей и катеров современных проектов.

Накануне сводной репетиции парада главком ВМФ России В.Королев провел в Кронштадте тактическую летучку с командирами кораблей.

"В ходе летучки проверялись знания командирами особенностей каждого эпизода главного военно-морского парада, знания навигационного оборудования районов проведения парада, специфики маневрирования в парадных строях на малых скоростях хода с соблюдением дистанций и интервалов", - сказал представитель Минобороны.

Ранее в акваторию Невы вошли и ошвартовались на рейде корабли парадной линии Главного военно-морского парада, участвующие в статическом показе. Это новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" и корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Минск".

На рейде Кронштадта ошвартованы корабли крупного водоизмещения Северного флота ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел".

Согласно сценарию парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью параллельно кораблям статического показа, ошвартованным в кильватерном строю на рейде реки Нева и на Кронштадтском рейде, добавил Дыгало.

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Теги: Россия, Санкт-Петербург

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