Минобороны показало испытания лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового "Авангарда"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ на своем канале в YouTube опубликовало видеозаписи испытаний новейших российских систем вооружений.

В частности это высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", который ранее уже был представлен на Параде Победы 9 мая.

Также показан боевой лазерный комплекс "Пересвет", о котором президент рассказал в послании Федеральному Собранию. В Минобороны уточнили, что российские военные в настоящее время осваивают новую технику. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен.

Кроме того, продемонстированы кадры испытания беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон". О его разработке президент Владимир Путин также рассказал в ходе послания.

Также опубликованы видеокадры крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Как сообщили в Минобороны, проведенные испытания новой крылатой ракеты неограниченной дальности "позволили российским ученым, инженерам и конструкторам совместно с Вооруженными силами РФ подтвердить правильность основных научно-технических решений, а также получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом".

Российские военные также показали кадры испытаний стратегического комплекса "Сармат". В Минобороны заявляют, что с положительными результатами завершена программа бросковых испытаний комплекса, что позволяют перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса.

Кроме того, на канале Минобороны появились подробности испытаний нового ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым оснащением. В РВСН уточняют, что комплекс "Авангард" обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны. Планирующий крылатый блок ракетного комплекса "Авангард" способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершать управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что обеспечивает его неуязвимость.