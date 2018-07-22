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Сотрудников УФСИН в Ярославской области отстранили за избиение осужденного

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Семнадцать сотрудников УФСИН (Управление Федеральной службы исполнения и наказания), идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, отстранены от исполнения должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

В пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии. По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.

Публикация вызвала широкое обсуждение и возмущение в социальных сетях. Исправительная колония №1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.

Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных об избиении. Адвокаты неоднократно сообщали о том, что не могут попасть в колонию к осужденным.

28 апреля в ответ на запрос защитников Европейский суд по правам человека направил российским властям - ФСИН и Минюсту - предписание о применении к осужденным правила 39 Регламента суда, обязав в течение двух суток провести независимое медицинское обследование осужденных и допустить к ним адвокатов.

3 мая в пресс-службе УФСИН по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили, что врачи проводили осмотр троих заключенных ИК-1 Ярославля, в том числе Иваеа Непомнящих, и не обнаружили у них следов побоев. Между тем, правозащитники утверждали, что начальник колонии после инцидента был уволен. Однако пресс-служба УФСИН этот факт опровергла. Сейчас учреждением руководит Владимир Московский. Он временно исполняет обязанности начальника.

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Теги: УФСИН, Ярославская область

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