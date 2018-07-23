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Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии

СКР установил личности всех подозреваемых и продолжит работу по их задержанию

Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии
Территория исправительной колонии №1 в Ярославле
Фото: ТАСС, Сергей Метелица

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Установлены личности всех сотрудников ярославской колонии, подозреваемых в пытках заключенного, шестеро из них задержаны, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

"В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в суд будут направлены ходатайства следствия об аресте задержанных.

"Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и областного УФСИН. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН по Ярославской области.

По данным СКР, группа сотрудников УФСИН по Ярославской области, "находясь на территории исправительной колонии №1, расположенной в Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного".

"При этом злоумышленники нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям", - говорится в сообщении.

С чего все началось

В минувшую пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года, утверждала газета. Публикация вызвала широкое обсуждение и возмущение в социальных сетях.

Исправительная колония №1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. В 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками. Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных об избиении. Адвокаты неоднократно сообщали о том, что не могут попасть в колонию к осужденным.

28 апреля в ответ на запрос защитников Европейский суд по правам человека направил российским властям - ФСИН и Минюсту - предписание о применении к осужденным правила 39 Регламента суда, обязав в течение двух суток провести независимое медицинское обследование осужденных и допустить к ним адвокатов. 3 мая в пресс-службе УФСИН по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили, что врачи проводили осмотр троих заключенных ИК-1 Ярославля, в том числе Непомнящих, и не обнаружили у них следов побоев.

Между тем, правозащитники утверждали, что начальник колонии после инцидента был уволен. Пресс-служба УФСИН этот факт опровергла.

В настоящее время учреждением руководит Владимир Московский. Он является временно исполняющим обязанности начальника, сообщает сайт УФСИН.

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Теги: СКР, Ярославская область

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