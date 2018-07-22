Возможны кадровые изменения в руководстве ЦНИИмаш в связи с делом о госизмене

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Дело о государственной измене в ЦНИИмаше может ускорить кадровые изменения в руководстве института, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошедшее очевидно продемонстрировало необходимость изменений как архитектуры безопасности головного института Роскосмоса, так и структурных преобразований в целом. Обсуждается возможность кадровых изменений в руководстве института", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дисциплинарные меры различного характера вплоть до кадровых решений могут быть приняты в отношении лиц, отвечавших за организацию научной работы и безопасности.

"Возможно, отдельные решения будут приняты и в отношении лиц из числа руководства института. Однако они будут не немедленными. Требуется время, чтобы внутренняя проверка дала результаты и выявила слабые звенья", - сказал источник.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в пятницу утром следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", чекисты установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", - говорится в публикации.

Однако по данным источника "Интерфакса" Пайсон проходит по делу как свидетель. Основным подозреваемым является научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили его арест.