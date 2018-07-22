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Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в "Роскосмосе"

Кроме того, в госкорпорации подтвердили "Интерфаксу" арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в "Роскосмосе"
У здания ЦНИИмаш госкорпорации "Роскосмос" в Подмосковье
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Статус Пайсона определен как свидетель, скорее всего, он не будет задержан", - сказал он.

Между тем, в пресс-службе "Роскосмоса" агентству подтвердили арест научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. "Виктор Викторович Кудрявцев действительно является научным сотрудником ЦНИИмаш, он арестован", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Владимир Устименко.

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В свою очередь источник сообщил агентству, что, кроме Кудрявцева, по делу задержанных нет. "Кроме Кудрявцева пока никого не задержали", - сказал он.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали "Интерфаксу", что сотрудники ОНК обнаружили в следственном изоляторе "Лефортово" самого пожилого арестанта, задержанного по делу о госизмене, Виктора Кудрявцева.

В минувшую пятницу сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе Дмитрия Пайсона.

Накануне в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Пайсон подал в отставку. Сам он отказался комментировать это решение.

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Пайсон, ЦНИИмаш, Виктор Кудрявцев

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