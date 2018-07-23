Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 74-летнему Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

"По словам источника "Ъ" в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву "предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО"", - говорится в публикации.

При этом собеседник издания добавил, что "впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса".

Сам подследственный обвинения, по сведениям газеты, не признает. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют, в "Роскосмосе" ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого, пишет "Коммерсант".

В минувшую пятницу, сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении". По словам собеседника агентства, "не исключено, что их могли допросить и задержать".