В России

СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров

Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 года

СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров
Во время гражданского конфликта у здания литовского парламента. Январь, 1991 год.
Фото: ТАСС, Владимир Завьялов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) инициировал уголовное преследование ряда литовских судей и прокуроров, расследующих дела против российских военнослужащих по событиям 1991 года, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц генеральной прокуратуры и суда Литовской республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

В чем обвиняют россиян

По данным ведомства, с 2006 года должностные лица Генпрокуратуры и суда Литвы ведут уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России.

"Прокурор департамента по расследованию организованных преступлений и коррупции генеральной прокуратуры Литовской республики и иные должностные лица этого ведомства вынесли соответствующие процессуальные решения в отношении российских граждан, в соответствии с которыми они подозреваются в совершении ряда преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года, в процессе которых, по версии литовской стороны, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более чем 700 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сказала Петренко.

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Она отметила, что среди инкриминируемых им деяний - создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литовского государства, свержения законно сформированной власти Литвы и препятствования ее работе, а также совершение преступлений против человечности и военных преступлений.

"Судьей Вильнюсского городского участкового суда на основании ходатайств сотрудников литовской прокуратуры был санкционирован заочный арест россиян, они объявлены в розыск", - сказала представитель СКР.

По ее словам, в 2011 году один из них - Михаил Головатов - был задержан по запросу литовской стороны на территории Австрии, однако в последующем освобожден в связи с необоснованностью уголовного преследования, а в 2014 году был задержан другой бывший военнослужащий СССР Юрий Мель, который с тех пор находится под стражей на территории Литвы. В настоящее время материалы расследования рассматриваются по существу в литовском суде.

Позиция российской стороны

"Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР", - подчеркнула Петренко.

Кроме того, отметила она, выдвинутое против граждан РФ обвинение не подтверждено объективными доказательствами.

"Необходимо подчеркнуть, что уголовное преследование россиян осуществляется по Уголовному кодексу Литовской республики, который был принят в 2011 году много лет спустя после событий 1991 года, то есть с применением обратной силы уголовного закона, усиливающего наказание", - сказала представитель СКР. Такая практика, по ее словам, противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса.

"Решение СК России о возбуждении уголовного дела в отношении граждан Литвы учитывает положения действующего российского законодательства, в том числе ст. 12 УК РФ, позволяющую привлекать иностранных граждан к уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу", - пояснила собеседница агентства.

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Теги: СКР, Литва

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