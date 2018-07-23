Вильнюс обвинил РФ в давлении на судебную систему Литвы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В МИД Литвы назвали решение Российской Федерации возбудить уголовные дела в отношении литовских судей и прокуроров, ведущих дело о событиях 13 января 1991 года, открытым давлением на судебную систему страны и призвали фигурантов воздержаться от поездок в РФ.

"В Россию ездить небезопасно, поскольку они могут быть задержаны. Тоже касается и сателлитных с Россией стран. Это очевидная рекомендация", - сказал BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник.

Конкретные страны, кроме России, в которых литовским должностным лицам может грозить опасность, министр отказался назвать.

Поведение России Линкявичюс назвал циничной попыткой оказать давление на литовские правоохранительные органы с учетом того, что Москва отказалась сотрудничать с Вильнюсом в расследовании советской агрессии.

Линкявичюс считает, что российские правоохранительные органы в последнее время становятся "репрессивным инструментом, узаконивающим аннексии, оккупации и отрицающим очевидные преступления".

Тем временем в заявлении МИД Литвы говорится, что "Российская Федерация все больше втягивается в омут советского прошлого, где ни человеческая жизнь, ни свобода, ни суверенитет соседних стран не уважались".

Эхо штурма 1991 года

По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.

31 августа 2015 года генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Всего в данном деле 65 обвиняемых, они проживают за границей.

Генпрокуратура Литвы предлагает признать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности во время событий 13 января и предлагает наказать его пожизненным заключением. Пожизненное заключение также предлагается в качестве наказания и еще пяти обвиняемым в преступлениях против человечности, военных преступлениях - среди них бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову, отмечает агентство BNS.

Оставшихся обвиняемых, то есть 61 лицо, прокуроры просят признать виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях и наказать их лишением свободы сроками от 12 лет до пожизненного с отбыванием в исправительной колонии.

Перед судом в Литве предстали лишь два обвиняемых.

В понедельник стало известно, что Следственный комитет России (СКР) инициировал уголовное преследование ряда литовских судей и прокуроров, расследующих дела против российских военнослужащих по событиям 1991 года.

По данным СКР, с 2006 года должностными лицами Генпрокуратуры и суда Литвы осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России.