Петербуржцам посоветовали запрашивать британскую визу за полтора месяца

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники визового центра Великобритании в Санкт-Петербурге рекомендуют туристам подавать заявления на визу за полтора месяца до предполагаемой поездки, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В связи с прекращением работы британского генконсульства в Санкт-Петербурге скорость принятия решений по визам может быть ниже, поэтому петербуржцам и жителям СЗФО рекомендуют начинать ее оформление заблаговременно, как минимум, за полтора месяца до даты предполагаемой поездки", - говорится в сообщении.

При этом никаких других ограничений на оформление визы для граждан России не будет, поскольку генконсульство Великобритании в Петербурге не было вовлечено в процесс выдачи виз, оно выполняло представительские функции и поддерживало межкультурные связи и бизнес-коммуникации.

"Процедура оформления визы занимает около месяца, как в Москве, так и в северной столице. При необходимости путешественники также могут воспользоваться и дополнительными услугами, которые ускоряют процесс получения визы. По данным VisitBritain в России, порядка 96% заявлений граждан РФ, обращающихся за визой в Великобританию, имеют положительное решение", - отметили в ассоциации.

По данным АТОР, туроператоры отмечают рост числа бронирований Великобритании из Санкт-Петербурга более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Согласно прогнозам британской стороны, в 2018 году Великобританию посетит около 200 тысяч граждан РФ. По мнению туроператоров, закрытие консульства не окажет влияния на турпоток в королевство", - добавили в ассоциации.

Британское генконсульство официально прекратит работу в Санкт-Петербурге 1 августа. Эти меры приняли российские власти в ответ на недружественные действия правительства Великобритании в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Напряженность в российско-британских отношениях привела к решениям с обеих сторон по взаимной высылке дипломатов.