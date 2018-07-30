Дипломаты спустили британский флаг у здания генконсульства в Петербурге

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге сняли национальный флаг с флагштока у здания на Лафонской улице, передал в понедельник корреспондент "Интерфакса".

Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Аллан и сотрудники дипломатического представительства в полном составе собрались у здания в 13.00. В 13.12 национальный флаг Великобритании был спущен и снят с флагштока. После церемонии дипломаты вернулись в здание консульства.

Мероприятие проходило на огороженной территории консульства, в то время как журналисты наблюдали за происходящим через забор. Как уточнил вышедший к журналистам сотрудник генконсульства, снятие флага не означает закрытие дипломатического представительства.

"Юридически это еще не закрытие. Об этом будет объявлено позже через структуры МИД РФ", - сказал он.

МИД РФ сообщил об отзыве согласия на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Петербурге 17 марта. Сроки выезда британских дипломатов не уточнялись. В середине июля источник "Интерфакса" в дипломатических кругах сообщал, что последним днем работы генконсульства станет 31 июля.