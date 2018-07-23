Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy Riot

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы в понедельник удовлетворил иск нижегородской женской колонии №2 о защите чести и достоинства к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию "Собеседник".

"Исковые требования истца удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Семенова.

Таким образом суд признал распространенные в издании сведения не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца и обязал ответчика опровергнуть их.

Поводом для обращения в суд стала статья от 21 августа 2017 года под названием "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?". В материале говорится об условиях труда заключенных, которые отбывают наказание в нижегородской колонии, и о нарушениях администрацией трудового законодательства. В частности, по словам Алехиной, рабочий день осужденных "длится от 8 до 12 часов, при этом людям практически не платят зарплату, по 200-300 рублей".

В ходе заседания истцы заявили, что эта информация не соответствует действительности и подрывает репутацию учреждения. "Вы наговариваете на колонию и тем самым делаете акцент на то, что государственное учреждение нарушает законодательство", - сказал представитель колонии.

Вместе с тем истцы отметили, что последствий от оспариваемой статьи пока еще не было, но после ее публикации в 2017 году общая оценка колонии снизилась, учреждение опустилось в рейтинге на третье место, в то время как в остальные годы было на первых.

Кроме того, отметили представители истцов, "Собеседник медиа" не провел надлежащее журналистское расследование, так как не обратился во ФСИН России за комментарием. Юристы также предоставили в суд справку, согласно которой никаких нарушений в колонии ранее выявлено не было.

"Было бы странно, если бы колония регистрировала свои собственные нарушения. В ярославской колонии тоже не было выявлено нарушений, пока наши коллеги не опубликовали видео, после которого нарушения сразу установили", - заявил в суде один из ответчиков, автор оспариваемого материала Сергей Ежов.

Изучив доводы сторон, суд встал на сторону истцов.

После заседания Алехина сказала "Интерфаксу", что обжалует сегодняшнее решение. "Мы, конечно же, обжалуем его во все вышестоящие инстанции. Если понадобиться, будем даже обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказала она.

В августе 2012 года участницы Pussy Riot Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. При пересмотре дела Самуцевич было назначено условное наказание.

Часть срока Алехина отбывала в нижегородской исправительной колонии N2, куда ее перевели из колонии в Пермском крае.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.