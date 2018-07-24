Ураган обрушился на три района Алтайского края

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Обрывы линий электропередачи и падение деревьев произошло во время урагана, обрушившегося на территории трех районов Алтайского края минувшей ночью, сообщает во вторник пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"В 20:10 (крск) накануне поступило сообщение, что в результате прохождения грозового фронта в селе Целинное повреждена кровля на школе и на многоквартирном жилом доме. Зафиксированы падения деревьев и обломки веток. Пострадавших нет. Из-за грозы без электроснабжения остались 7 сел в Тогульском, Солтонском и Целинном районах", - говорится в сообщении.

По последним данным, энергоснабжение в селах восстановлено. Аварийно-спасательные подразделения ведут работы по устранению последствий стихии. Работает комиссия для оценки ущерба. Всего задействовано 80 человек и 19 единиц техники.

В июне на ряд районов Алтайского края обрушился сильнейший ураган, самые разрушительные последствия которого перенес Барнаул. В июле ураган обрушился на территорию Алтайского района, где расположена особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".