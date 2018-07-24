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"Делимобиль" смягчил требования к водительскому стажу клиентов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сервис каршеринга "Делимобиль" меняет условия предоставления своих автомобилей в краткосрочную аренду: со вторника воспользоваться сервисом могут граждане России от 19 лет со стажем вождения от одного года, говорится в сообщении компании.

Новые правила действуют во всех городах присутствия сервиса, до этого взять автомобиль "Делимобиль" в аренду могли пользователи не младше 21 года со стажем вождения не менее двух лет.

Новые условия позволят "Делимобилю" нарастить количество пользователей сервиса не менее чем на 15% от текущего показателя, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В июле 2018 года аудитория "Делимобиля" превысила 1 млн пользователей. Таким образом, компания рассчитывает, что показатель может вырасти на 150 тысяч человек.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, в настоящее время сервис работает в девяти городах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Грозный, Новосибирск и Краснодар). Парк сервиса составляет более шести тысяч автомобилей (с учетом новых контрактов на приобретение машин). Сейчас наиболее активными пользователями "Делимобиль" являются мужчины 25-35 лет. Среднее время аренды автомобилей через сервис составляет 35-40 минут.

Основным акционером "Делимобиль" является Mikro Kapital Group (у группы 69% проекта, оставшаяся доля принадлежит основателям и команде). В мае Mikro Kapital Group приобрел 100% сервиса краткосрочной аренды авто Anytime.

Anytime оказывает услуги с 2012 года. Сервис работает в Москве и Московской области, парк насчитывает 1,2 тыс. автомобилей. У Anytime изначально действовали правила, по которым воспользоваться сервисом можно было с 19 лет при стаже вождения от 1 года.

У каршеринговых сервисов BelkaCar и "Яндекс.Драйв" минимальные требования к водителям - 21 год и стаж вождения от 2 лет. Сервис YouDrive доступен для водителей со стажем вождения не менее двух лет (то есть водитель не может быть младше 20 лет).

Представители BelkaCar и "Яндекс.Драйв" отказались комментировать, планируют ли они снижать минимальные требования по возрасту и стажу для пользователей.

"Согласно статистике, начинающие водители чаше попадают в ДТП. Это увеличивает риски компании и создает дополнительную опасность для других участников движения. Учитывая эти факторы, мы не планируем менять требования к минимальному стажу вождения наших клиентов", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе YouDrive.

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Теги: Делимобиль

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