Режим ЧС введен в хакасском Черногорске из-за пожара на мусорном полигоне

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На полигоне твердых бытовых отходов в Черногорске (Хакасия) из-за сильного ветра произошло возгорание и резко вырос уровень задымления, сообщает пресс-центр правительства республики во вторник.

"В ночь на 24 июля из-за усиления ветра пожароопасная обстановка на полигоне в Черногорске осложнилась, резко повысился уровень задымления. Открытого горения, угрозы перехода пожаров на жилой сектор и объекты экономики не будет допущено. (...) Руководителем региона (Виктором Зиминым - ИФ) принято решение о введении на территории Черногорска режима ЧС", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал глава республики. Для ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники. В настоящее время тяжелая техника проводит отсыпку грунта.

"Непонятно одно - почему сигнал о возгорании поступил не от специальных служб, а от жителей. Сейчас же главная задача - помочь муниципальному образованию в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Непосредственно от огня угрозы для города нет. Негативный фактор в другом - дым. Поэтому принято решение оперативно оказать финансовую помощь Черногорску, чтобы привлечь тяжелую технику и устранить задымление", - цитирует пресс-центр слова Зимина.

Республиканские власти просят жителей Черногорска и ближайших населенных пунктов проявить терпение на время проведения неотложных работ на территории полигона. При этом власти не исключают, что при изменении направления ветра возможен переход дыма в сторону населенных пунктов.