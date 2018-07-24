ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрасту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о возможном проведении референдума об изменении пенсионного законодательства. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Центризбиркома, опубликованную на сайте комиссии.

В повестке заседания ЦИК 13 вопросов. Под третьим номером планируется рассмотрение проекта постановления ЦИК "О вопросе, предлагаемом для вынесения на референдум РФ Московской городской региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума РФ, подавшей 17 июля 2018 года ходатайство о регистрации в Мосгоризбирком".

Накануне секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила "Интерфаксу", что комиссия получила документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны. На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

20 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства. Он отметил, что предлагались разные варианты. "И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал Путин.

При этом он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках экономики и социальной сферы, а также перспективах их развития. Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, и он послушает все мнения и точки зрения на этот счет. "Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", - добавил президент.