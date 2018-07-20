Путину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возраста

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства.

"Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет", - сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе.

Он подчеркнул, что предлагались разные варианты. "И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал Путин.

Президент также заверил, что окончательного решения по вопросу изменений в пенсионной системе пока нет, и заметил, что ему необходимо выслушать все мнения за исключением тех людей, которые на этой теме пиарятся. "Окончательного решения пока нет, прошел только закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, она сейчас разворачивается". - сказал Путин.

Он подчеркнул, что разворачивающаяся дискуссия является естественным процессом. "Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", - заявил Путин.

При этом без решения вопроса, связанного с изменениями в пенсионной системе, обойтись нельзя, поскольку есть опасность, что для этой системы или бюджета наступят тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими, заявил президент РФ. "Если совсем ничего не делать, если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей", - сказал Путин в ходе общения с волонтерами.

Он подчеркнул, что вместо этого государство должно повышать доходы людей для сокращения количества бедных. "И потом все может лопнуть, как я сказал, и это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста, то есть все равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует и все", - сказал Путин. В таком случае, по его словам, власть скажет: "Да, все хорошо, потерпим лет 5-7-10". "А этим не закончится, нужно предпринимать все равно какие-то решения". При этом Путин добавил: "Но, какие? Давайте, еще раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов".

Он пообещал к этому вопросу отнестись самым серьезным образом. "Прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан и сегодня и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, и в социалке, в том числе в пенсионной системе", - сказал он.