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"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской

Она стала единственным депутатом от парламентского большинства, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста

"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Во фракции "Единая Россия" сообщили, что вопрос об ответственности Натальи Поклонской, вопреки решению фракции проголосовавшей в первом чтении против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, будет рассмотрен, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию.

"Наталья Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании и мы рассмотрим эту ситуацию в начале осенней сессии, так как на этой неделе завершается весенняя сессия Госдумы и плановых заседаний фракции и президиума фракции уже не предполагается, а специально собираться для обсуждения этого вопроса нецелесообразно", - сообщил "Интерфаксу" во вторник источник во фракции "Единая Россия".

Он уточнил, что это, в том числе, "кадровый вопрос". "Относительно занимаемых Натальей Поклонской должностей - заместителя председателя комитета по безопасности и противодействия коррупции и руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - пояснил собеседник агентства.

"Если говорить о работе Поклонской в должности зампреда комитета, на этом поприще она себя особо не проявляла. А комиссия, которую она возглавила, собралась на заседание почти через год (после ее формирования - ИФ)", - отметил информированный источник.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая была "против" при голосовании за законопроект. Остальные депутаты-единороссы - 328 были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции "Единая Россия" в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против, несмотря на решение "Единой России" о консолидированной поддержке документа.

"Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем (премьером Дмитрием Медведевым - ИФ), о консолидированной поддержке данного "пакета"; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании", - сказал руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов журналистам в минувший четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На просьбу агентства уточнить, какие именно меры могут быть приняты в отношении Поклонской, Неверов пояснил, что решение будет приниматься не им одним, а коллегиальным органом фракции - "у нас есть президиум фракции, обсудим".

На еще один уточняющий вопрос "Интерфакса", какие все-таки есть варианты воздействия, лидер фракции заявил: "Разные. Я имею в виду варианты, которые находятся в рамках наших полномочий. Она же возглавляет у нас комиссию (по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов - ИФ). Она же не рядовой депутат".

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Теги: Единая Россия

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