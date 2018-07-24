В Минобороны РФ заявили об отсутствии планов изымать у населения автомобили

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что у них достаточно автомобильной техники и изымать ее у граждан и организаций не планируется.

"Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают", - сказали во вторник в департаменте информации Минобороны РФ.

Ранее во вторник газета "Известия" сообщила, что перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, планируется изменить. Новый приказ министерства обороны РФ предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. При этом предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юридических лиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба, сообщила газета.

В Минобороны РФ заявили, что "проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах".

"Вооруженные силы Российской Федерации обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта, полностью обеспечивающего выполнение войсками задач по предназначению", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", - заявили российские военные.