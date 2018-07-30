Путин увеличил число заместителей главы Минобороны РФ до 11

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил увеличить число заместителей министра обороны до 11, включая двух первых заместителей.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить иметь в министерстве обороны РФ 11 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата министра", - говорится в документе.
На должность замминистра обороны РФ - начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Путин своим указом назначил генерал-полковника Андрея Картаполова.