Путин увеличил число заместителей главы Минобороны РФ до 11

30 июля 14:01

Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых

Среди названных на заседании компаний оказались четыре предприятия группы "Fesco" Подробнее

30 июля 12:27

Патриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения Пархаева

Новый руководитель производства икон и церковного облачения - один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силами Подробнее

30 июля 11:28

КПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

В партии решили не обжаловать решение ЦИК об отказе в референдуме, чтобы не терять времени Подробнее

29 июля 12:43

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге