Ространснадзор заинтересовался сбоем в доставке багажа в "Шереметьево"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ространснадзор сообщил о возможной проверке московского аэропорта "Шереметьево" в связи со сбоем в системе доставки багажа.

"В соответствии с порядком взаимодействия Ространснадзор проинформировал Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру о сложившейся ситуации и готов к проведению совместных проверочных мероприятий аэропорта "Шереметьево" на предмет соблюдения требований воздушного законодательства в части организации обслуживания пассажиров и багажа", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

В настоящее время Ространснадзор "разбирается в данной ситуации": управление Госавианадзора по ЦФО направило запрос оператору аэропорта "для получения объективной информации".

В субботу базовая авиакомпания "Шереметьево" "Аэрофлот" сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа по тоннелю между северными и южными терминалами аэропорта. Вещи трансферных пассажиров из-за несвоевременной доставки из терминала в терминал приходилось отправлять другими рейсами.

В пресс-службе "Шереметьево" это объяснили тем, что на багажную систему через вентиляцию попадала влага, что привело "к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек".