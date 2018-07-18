Аналог "паспорта болельщика" собрались создать в России для посещения других мероприятий

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил создать аналог "паспорта болельщика" ЧМ-2018 по футболу для посещения других массовых мероприятий в РФ.

"Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем это обсуждали. Это возможно и целесообразно", - сказал Путин а совещании с членами правительства.

С соответствующей просьбой к главе государства обратилась вице-премьер Ольга Голодец.

"Эта технология показала свою состоятельность. Вы уже приняли, Владимир Владимирович, решение о продлении действия FAN ID до конца года, но мы бы сейчас просили дополнительного поручения, чтобы принцип FAN ID был распространён на другие культурно-массовые мероприятия в нашей стране" - сказала она.

Ранее сообщалось, что в ходе подготовки России к чемпионату Европы 2020 года, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге, будет разработан законопроект, аналогичный тому, который был создан для проведения чемпионата мира 2018 года.