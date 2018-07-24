Россия пока не получила ответ от Ким Чен Ына об участии в ВЭФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лидеру КНДР Ким Чен Ыну было направлено приглашение посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре, но ясности по поводу этого визита пока нет, заявил журналистам президента РФ Юрий Ушаков.

На вопрос, есть ли дедлайн на получение согласия северокорейского лидера, представитель Кремля ответил журналистам отрицательно: "Нет, дедлайнов никаких никто не ставит, когда приглашает".

В начале июня стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию в сентябре этого года. В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение встречи лидеров России и КНДР на полях Восточного экономического форума пока не подтверждается, Пхеньян не определился с ответом.