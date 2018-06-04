Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен посетить Россию в сентябре этого года, его ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Мы знаем о том, что он (Лавров - ИФ) передал послание президента Путина товарищу Ким Чен Ыну, в том числе, приглашение посетить нашу страну с официальным визитом в рамках проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года", - сказал Мельников в ходе встречи с делегацией КНДР в понедельник.

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР состоялся 31 мая. В ходе визита глава российского МИД встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и северокорейским министром иностранных дел Ли Ён Хо.

По данным официального северокорейского агентства ЦТАК, Ким Чен Ын провел "дружественную и полезную беседу" с российским министром иностранных дел.

В ходе встречи обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в регионе. Лидер КНДР, в частности, заявил, что воля его страны "к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой" и отметил, что "желает найти путь решения, соответствующий интересам всех сторон".

В свою очередь замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заявил, что российская сторона публично выразила поддержку усилиям Пхеньяна и Вашингтона по нормализации двусторонних отношений и надежду на успешное проведение саммита КНДР-США.