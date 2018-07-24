Шойгу рассказал об участии военных в обеспечении безопасности на ЧМ-2018

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности футбольных матчей и торжественных мероприятий в городах проведения Чемпионата мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Среди них - противовоздушная оборона, инженерная, радиационная, химическая и биологическая разведка, противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение, радио- и радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, "были задействованы 10 631 человек и 2 186 единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета".

"Обследовано около 719 тысяч квадратных метров морской акватории", - сказал министр.

"Над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового присутствия людей пресечены полеты беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.

"Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей", - сказал Шойгу.

"Прошу Генеральный штаб представить предложения о поощрении должностных лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности чемпионата мира", - дал поручение министр.

Он напомнил, что игры ЧМ прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Саранске.