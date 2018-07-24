ВС отказал в пересмотре приговора осужденному за госизмену ученому Лапыгину

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отказал в рассмотрении двух жалоб на приговор сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения ("ЦНИИмаш") Владимиру Лапыгину, осуждённому на семь лет за государственную измену.

"В передаче на рассмотрение надзорных жалоб адвоката Калиниченко, поданной в интересах осужденного и самого Лапыгина, отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде, отметив, что соответствующие решения были приняты еще в июне прошлого года.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал 76-летнего Лапыгина виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ) и приговорил его к семи годам колонии, что ниже минимального предела, предусмотренного данной статьей (санкция по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы).

Адвокат ученого Василий Процык сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный вину не признает.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы содержали гриф "Секретно". По информации источника "Интерфакса", ученому инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран.

Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом "Роскосмоса", а также работал преподавателем в МГТУ им. Баумана. Он был начальником центра исследования аэрогазодинамики.