Два человека погибли под обломками стены здания шахты в Ростовской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами обрушения стены здания на неработающей угольной шахте в Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Происшествие произошло сегодня в ходе демонтажа здания на территории неэксплуатируемой угольной шахты. По предварительным данным, погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, шахта находится в Красносулинском районе Ростовской области в трех километрах от города Гуково.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих.

"По предварительным данным, 24 июля при проведении работ по демонтажу здания бывшего дробильно-сортировочного отделения шатхы "Алмазная" произошло обрушение части здания, в результате чего двое рабочих получили травмы, от которых скончались. В настоящее время извлечено из-под обломков тело только одного рабочего", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по ч. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Шахта "Алмазная" является частью имущества обанкротившегося ОАО "Угольная компания (УК) "Алмазная" (Ростовская область, входит в ГК "Кингкоул", Москва).

В октябре 2015 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ОАО "УК "Алмазная" процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы в связи с наличием задолженности по обязательным платежам в размере 1,871 млн рублей. В феврале 2016 года суд ввел на предприятии конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Затем процедура продлевалась.

ООО "Кингкоул" (входит в группу компаний "Кингкоул") приобрело в декабре 2012 года 100% акций ОАО "Угольная компания "Алмазная".