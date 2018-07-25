Количество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Количество горняков золоторудного предприятия ООО "Дарасунский рудник" (Забайкальский край), которые из-за невыплаты заработной платы объявили голодовку, увеличилось на три - до 63 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах района.

"Рабочие продолжают голодовку - всего 63 человека, водой и спальными принадлежностями они обеспечены, ночуют в административном здании предприятия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба краевой прокуратуры сообщает о принятии дополнительных мер по взысканию зарплаты.

В частности, 7 июня 2018 года по постановлению прокурора района в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 50 тыс. руб.

"В связи с возникновением задолженности за последние два месяца 16 июля 2018 года генеральному директору ООО "Дарасунский рудник" внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое 20 июля 2018 года рассмотрено, требования прокурора признаны обоснованными, однако фактически нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств", - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 июля 2018 года задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн руб.

В связи с этим прокурором района 24 июля 2018 года в отношении ООО "Дарасунский рудник" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Кроме того, в интересах 33 работников в суд направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы на общую сумму более 2,3 млн. руб.

Работа по принудительному взысканию заработной платы в пользу работников ООО "Дарасунский рудник" прокуратурой района продолжается.

Как сообщалось ранее, 60 работников ООО "Дарасунский рудник" объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы.