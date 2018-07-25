Главные новости
В РоссииВ Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочкиВ миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ России"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской
В России

Количество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человек

Прокуратура принимает дополнительные меры по взысканию зарплаты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Количество горняков золоторудного предприятия ООО "Дарасунский рудник" (Забайкальский край), которые из-за невыплаты заработной платы объявили голодовку, увеличилось на три - до 63 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах района.

"Рабочие продолжают голодовку - всего 63 человека, водой и спальными принадлежностями они обеспечены, ночуют в административном здании предприятия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба краевой прокуратуры сообщает о принятии дополнительных мер по взысканию зарплаты.

В частности, 7 июня 2018 года по постановлению прокурора района в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 50 тыс. руб.

"В связи с возникновением задолженности за последние два месяца 16 июля 2018 года генеральному директору ООО "Дарасунский рудник" внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое 20 июля 2018 года рассмотрено, требования прокурора признаны обоснованными, однако фактически нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств", - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 июля 2018 года задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн руб.

В связи с этим прокурором района 24 июля 2018 года в отношении ООО "Дарасунский рудник" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Кроме того, в интересах 33 работников в суд направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы на общую сумму более 2,3 млн. руб.

Работа по принудительному взысканию заработной платы в пользу работников ООО "Дарасунский рудник" прокуратурой района продолжается.

Как сообщалось ранее, 60 работников ООО "Дарасунский рудник" объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Забайкалье

Новости по теме

В России
В Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочкиВ Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочки
Ранее на местного жителя уже жаловались, но тогда полиция отказалась возбуждать уголовное делоПодробнее
 "Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской
Она стала единственным депутатом от парламентского большинства, кто проголосовал против повышения пенсионного возрастаПодробнее
 В России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенкуВ России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку
В мировой медицинской практике внутриутробная операция стала второйПодробнее
 Госдума приняла закон о повышении НДСГосдума приняла закон о повышении НДС
С 2019 года налог на добавленную стоимость вырастет на 2%Подробнее
ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрастуЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрасту
Документы о проведении референдума в Мосгоризбирком подала инициативная группа КПРФПодробнее
 Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения
Предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производстваПодробнее
 В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене
Ранее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемогоПодробнее
 Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииПервый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии
Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее"Подробнее
 ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"
Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкамПодробнее
 Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должникахПриставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках
Помимо этого, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождениюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 июля6 фото
24 июля
Фотохроника 24 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочкиВ миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ России"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о ПоклонскойВ РоссииГосдума приняла закон о повышении НДСВ РоссииВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияВ миреИз-за пожаров в Греции погибли 60 человек

Госдепартамент и Белый дом затруднились рассказать о возможном визите Путина в США

Предварительный ущерб от паводка в Приамурье составил около 1 млрд рублей

Количество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человек

Прокуратура принимает дополнительные меры по взысканию зарплаты Подробнее

Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе

Пентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины

Комплексы Javelin также собираются поставлять в ряд других стран Подробнее

Дипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме

Обвиненной в преступном сговоре Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы Подробнее

Лавров и Помпео затронули в Хельсинки тему российской дипсобственности в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru