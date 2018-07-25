В Дагестане нашли тело одного из четверых утонувших в Каспийском море

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Дагестане нашли тело мужчины, которого вместе с тремя детьми накануне унесло волной в Каспийское море. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального МЧС в среду.

"Найдено тело одного из четверых утонувших во вторник людей. Это мужчина 1965 года рождения. Детей, которые с ним утонули, еще ищут", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник в Дербентском районе Дагестана во время отдыха волной в море унесло мужчину и троих детей.