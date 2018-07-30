Спасатели нашли тело утонувшей в Каспийском море девушки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС нашли тело девушки, которая утонула накануне у дагестанского побережья Каспийского моря, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МЧС.

"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы на базе отдыха "Калипсо". Волной в море унесло девушку. Она утонула. Спасатели сутки искали ее. Бездыханное тело нашли сегодня вечером", - сказал собеседник агентства.

Тело передано родственникам.

Ранее сообщалось, что 24 июля в Дербентском районе Дагестана во время отдыха волной в море унесло мужчину и троих детей. Тело мужчины нашли на следующий день.