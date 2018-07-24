Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Дагестане начали поиски после получения информации о четырех утонувших в Каспийском море людях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:50 по московскому мремени 24 июля в оперативную дежурную смену МЧС по Дагестану поступила информация о том, что на территории населенного пункта Хазар Дербентского района, по предварительной информации, утонули четыре человека. Проводятся поисково-спасательные работы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация уточняется.

К поискам привлечены 21 человек и две единицы техники.