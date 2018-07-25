Омбудсмен выступила против уголовной ответственности за репосты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Репост ложной или экстремистской информации в социальных сетях не должен быть основанием для возбуждения уголовного дела, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я против уголовной ответственности за перепост. Я высказывала официальное мнение и поддерживаю эти инициативы в Государственной думе", - сказала Москалькова на форуме "Территория смыслов".

По ее словам, для возникновения ответственности в ситуации с репостами необходимо, чтобы был умысел, контент должен наносить вред личности и государству, как в ситуации с распространением ложной информации о погибших при пожаре в Кемерово или о невозможности голосовать на выборах.

"Когда человек не понял, что это перепост фейка, наносящего вред, он не виновен, умысла на причинение вреда, в отличие от автора, который точно знает, что этого нет. Тот, кто делает репосты, невиновен", - подчеркнула уполномоченный.

Она добавила, что государство пытается оградить общество от вредоносной информации по принципу "лучшее лекарство от перхоти - гильотина". "Давайте находить новые способы ограничить распространение информации. Просто запрет - это не выход", - сказала Москалькова.

Ранее источник, знакомый с ходом подготовки документа, который в настоящее время обсуждается в экспертном сообществе, сообщил "Интерфаксу", что статья об ответственности за репосты и лайки сообщений в соцсетях, содержащих признаки экстремизма, при доработке может быть частично декриминализирована: за первое нарушение предполагается ввести административную ответственность, а за повторное и последующие - оставить уголовную.

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство был внесен в Госдуму в конце июня.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.