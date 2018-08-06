Суд в Москве приговорил подростка к штрафу в 45 тыс. руб. за антисемитский пост

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к штрафу в 45 тысяч рублей подростка, разместившего в соцсети возбуждающий ненависть и вражду пост.

"Приговором суда несовершеннолетний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова в понедельник.

По ее словам, установлено, что осужденный разместил в социальной сети кадр из мультфильма "Гуси-лебеди" с надписью антисемитского содержания. Проведенная в рамках дела экспертиза выявила в изображении признаки действий, направленных на возбуждение ненависти по признаку национальности, уточнила Михайлова.

Приговор суда обжалован, уточнила пресс-секретарь.