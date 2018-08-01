В мире

Мир исчерпал возобновляемые ресурсы на 2018 год

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Страны мира в 2018 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год, уже к 1 августа - быстрее, чем когда-либо ранее, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Таким образом, остаток года мир будет жить, потребляя эти ресурсы "в кредит". С каждым годом "День экологического долга" наступает все раньше и раньше: в 2000 году этот рубеж был пройден в начале октября, в 2013 году - 20 августа. К настоящему моменту человечество потребляет в среднем в 1,7 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии воспроизвести.

Идею отмечать День экологического долга (или Earth Overshoot Day) впервые озвучила НКО Всемирная сеть экологического следа (Global Footprint Network), чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления ресурсов.

В 1961 году, когда был основан Всемирный фонд дикой природы, человечество использовало лишь две трети от годового потенциала восстановления экологических ресурсов Земли. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, дефицит ресурсов тогда составлял всего два дня.

Что делать, чтобы не брать ресурсы "в долг"

Если жители городов по всему миру станут в два раза реже пользоваться личными автомобилем и треть пути вместо личного транспорта проделают на общественном, а две трети - проедут на велосипеде или пройдут пешком, мир сможет сдвинуть дату, после которой "заканчиваются" возобновляемые ресурсы на 12 дней.

Один из ключевых факторов трансформации окружающей среды - производство продовольствия. При этом около 30% всех произведенных продуктов питания просто выбрасывается. Если сократить количество выбрасываемой еды в два раза, День экологического долга сдвинется еще на 11 суток.

За счет повышения энергоэффективности жилых зданий и промышленных предприятий можно выиграть не менее трех недель.

Однако одним из самых эффективных способов по борьбе с изменением климата является снижение углеродного следа экономики. Уменьшение углеродной составляющей экологического следа на 50% могло бы отодвинуть День Экодолга на целых 93 дня.

"Две трети экологического следа россиян - это потребление домохозяйств - обычных людей, нас с вами. Поэтому все решения, которые мы принимаем каждый день, - пойти пешком или поехать на метро, купить одноразовый пакет или пойти в магазин со своей сумкой, съесть местные сезонные продукты или привезенные издалека, - все они могут повлиять на наш экослед", - заявил главный координатор программы "Зеленая экономика" WWF России Павел Боев.

Если каждый житель планеты будет жить как среднестатистический россиянин, День экологического долга наступит уже 21 апреля, а миру потребуется в 3,3 раза больше ресурсов, чем он в состоянии выработать.

На мировом уровне WWF и Всемирная сеть экологического следа выделяют Катар, Люксембург и ОАЭ. Так, Катар ежегодно превышает экологическую "норму" более чем в 9 раз, Люксембург - в 7 раз. "В долг" намного выше среднемирового с точки зрения экологии также живут США и Канада, Австралия и Швеция, Германия и Франция.

В числе немногих государств, которые почти укладываются в объем восстановимых за год ресурсов, остаются Индия и Вьетнам.

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Теги: WWF

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