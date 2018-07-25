Подозреваемые в убийстве менеджера уфимского производства авиадвигателей признали вину

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Четверо подозреваемых в похищении и убийстве заместителя коммерческого директора ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (Башкирия) Юрия Яшина признались в совершении преступления, сообщает пресс-служба СКР.

"На сегодняшний день задержаны все четверо исполнителей преступления. Все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими особо тяжкого преступления. Кроме того, задержан заказчик преступления", - говорится с сообщении.

В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения в организации и исполнении преступления по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц, по найму), отмечается в сообщении.

Сотрудники управления уголовного розыска республиканского МВД совместно с УФСБ РФ по региону осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщалось, Яшин пропал 20 июля в Уфе. На следующий день его тело было обнаружено под городским мостом со следами телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело, проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы. В минувший вторник подозреваемые в похищении и убийстве менеджера были задержаны.

ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.