Менеджер крупного предприятия убит в Уфе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заместитель коммерческого директора производителя двигателей ПАО "ОДК-УМПО" (Башкирия) Юрий Яшин найден убитым в Уфе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе", - сказал он.

Менеджер пропал накануне, не появился на рабочем месте, "его поиски велись со вчерашнего дня", добавил собеседник агентства.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил "Интерфаксу", что погибший, 57-летний мужчина, пропал 20 июля. "Он вышел из подъезда дома № 46 по улице Карла Маркса, но до машины так и не дошел. Сегодня его тело обнаружили под Сафроновским мостом со следами телесных повреждений", - сказал он, не уточнив характер повреждений.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями СКР и МВД. В пресс-службе ОДК-УМПО информацию не прокомментировали.

ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.