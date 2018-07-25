Уволены брянские полицейские, избившие задержанного

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Руководство УМВД по Брянской области уволило двоих сотрудников полиции, которые стали фигурантами уголовного дела об избиении задержанного.

"Обвиняемые в превышении должностных полномочий сотрудники УМВД России по городу Брянску уволены из органов внутренних дел", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-служба УМВД по региону Сергей Королев.

По его словам, к строгой дисциплинарной ответственности будет привлечен их непосредственный руководитель.

Королев добавил, что факт нарушения закона был выявлен службой собственной безопасности УМВД по Брянской области.

16 июля двое сотрудников брянской полиции в своем служебном кабинете избили задержанного. Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки и прооперировали.

Против полицейских возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий". Обвинение им уже предъявлено. Решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.