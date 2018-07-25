В Брянской области возбудили дело против избивших задержанного полицейских

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении двух полицейских в Брянской области, после допроса у которых задержанный оказался в больнице с побоями.

"Дело возбуждено по пунктам "а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий). Обвинение уже предъявлено. Решается вопрос о заключении фигурантов под стражу", - сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

По данным следствия, инцидент произошел 16 июля. Полицейские в своем служебном кабинете избили задержанного. С разрывом селезенки он был госпитализирован. В больнице пострадавшего прооперировали. В настоящее время он проходит лечение амбулаторно.